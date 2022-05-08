Каир, , 06:18 — REGNUM Атаку террористов на Синайском полуострове, направленную против египетских военнослужащих, осудил Госдепартамент США. Об этом сказано в распространённом 7 мая заявлении руководителя пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

Египет армия

Внешнеполитическое ведомство США выразило глубокие соболезнования семьям погибших в результате террористической атаки экстремистов. Также в документе отмечается, что Соединённые Штаты были и остаются «сильным партнером Египта» в борьбе с терроризмом в регионе.

По данным ВС Египта, группа экстремистов 7 мая совершила вооружённую атаку на водонапорную башню, расположенную восточнее Суэцкого канала. Военнослужащие Египта, охранявшие объект, отразили нападение террористов и преследовали их до тех пор, пока не удалось окружить.

В результате атаки террористов погибли офицер и десять солдат, ранения получили пять человек. После инцидента, который стал крупнейшей из террористических атак за последние несколько лет, были значительно усилены меры безопасности на стратегических объектах в районе территории, прилегающей к Суэцкому каналу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении боевиков группировки «Вилайет Синай Исламского Государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на блокпост армии Египта на Синайском полуострове.

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