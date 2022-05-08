Симферополь, 8 мая, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что переговоры о статусе республики Крым с украинскими властями бесполезны, де факто Крым является полноценным регионом России, сообщает 8 мая РИА «Новости».

Kremlin.ru Сергей Аксенов

»В Крыму стабильная ситуация, мирная жизнь, мы — полноценный российский регион. Наш лидер сказал четко, вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда. Мое личное мнение как человека, как гражданина: все переговоры бесполезны. Они управляемы полностью из-за рубежа, мы же сегодня понимаем, что нам сопротивляется не Украина или украинцы. Это США, это НАТО», — сказал Аксенов.