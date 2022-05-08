Миасс, Челябинская область, , 06:09 — REGNUM В Миассе Челябинской области сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием микроавтобуса, ехавшего из Екатеринбурга в Златоуст. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По факту аварии проводится проверка. Предварительно установлено, что водитель 1964 года рождения не справился с управлением и съехал с дорожного полотна. Это произошло во время крутого поворота. В результате автобус опрокинулся.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось вечером 7 мая. Пострадали пять человек, один из них погиб.

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