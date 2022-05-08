Красноярск, 8 мая, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Огненная стихия 7 мая нанесла Красноярскому краю огромный ущерб. Сгорели дома, строения и автомобили, погибли и пострадали люди. Среди пострадавших значатся пожарные.

Dave Hogg Пожар

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, при пожарах погибли пять человек, 19 — пострадали. Госпитализация потребовалась 14 пострадавшим, в том числе шестерым пожарным.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильнейшего ветра (до 40 м/с) в Красноярском крае 7 мая произошло 273 пожара. Уничтожены и пострадали 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль.