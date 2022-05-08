Москва, , 06:04 — REGNUM Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО Полтавы за издевательства над российскими военнослужащими на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Алексей Домашов обвиняется по ч. 1 ст. 356 УК РФ «Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением». Он будет заключён под стражу на два месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию России — с момента его передачи правоохранительным органам России, уточнили в суде.

ИА REGNUM сообщало, что российские следователи будут фиксировать каждый факт применения украинскими военными пыток к пленным и тщательно расследовать такие уголовные дела. Подобные действия — серьёзное нарушение норм международного права.

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