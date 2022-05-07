Миасс, Челябинская область, , 21:26 — REGNUM В районе Миасса Челябинской области микроавтобус, ехавший из Екатеринбурга в Златоуст, попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла вечером 7 мая на дороге от Миасса к Карабашу. Внутри находились 15 пассажиров. Установлено, что водитель не справился с управлением и при крутом повороте допустил съезд с дороги и опрокидывание транспорта.

Мужчина 1968 года рождения в результате скончался. Ещё четверо были доставлены в больницу.