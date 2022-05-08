Абакан, 8 мая, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Крупный пожар был ликвидирован на горе Самохвал в Абакане. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Хакасии в своём официальном телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Уточняется, что был полностью ликвидирован пожар на горе Самохвал в дачных товариществах «Южное», «Саяны», «Строитель». На площади 225 га горели постройки и сухая трава. Огнём были повреждены около 30 нежилых строений и 531 дачный участок. В борьбе с возгоранием было задействовано более 170 человек и 31 единица техники, в том числе вертолёт и пожарный поезд.

Предварительной причиной возникновения пожара названо неосторожное обращение с огнём, личности виновников возгорания установить не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате крупного пожара на горе Самохвал в Хакасии.