Москва, 8 мая, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Российский газ, поступающий в Европу, может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион. Для этого потребуется время на развитие экспортной инфраструктуры. Такого мнения придерживается эксперт компании Vygon Consulting Иван Тимонин.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объёме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры — строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, до 2025 года более половины роста мирового спроса на природный газ придётся именно на азиатские страны, в первую очередь на Китай и Индию.

При этом для сохранения объёмов газовых потоков необходимо приступить к проработке новых проектов и принятию инвестиционных решений.