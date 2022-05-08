Красноярск, 8 мая, 2022, 05:29 — ИА Регнум. До 19 человек возросло число пострадавших в результате масштабных пожаров на территории Красноярского края. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба правительства региона.

Лесной пожар

Всего травмы и ожоги получили 19 человек, из них 17 человек госпитализировано. Уточняется, что среди пострадавших шестеро пожарных.

В сёлах Талажанка и Никольск погибли пять человек, ещё два человека погибли 7 мая при пожаре в Ачинске. По фактам гибели людей были возбуждены уголовные дела.

На настоящее время все очаги горения в регионе локализованы пожарными службами региона. Огнём было повреждено или уничтожено 518 жилых домов и 309 строений, а также 61 автомобиль. Эвакуированных жителей региона временно разместили в пяти пунктах. Всего в таких пунктах находятся 23 человека, остальные нашли приют у родственников и знакомых.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Красноярского края горит около тысячи гектаров лесных угодий.