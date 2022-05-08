Вашингтон, 8 мая, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо осудила попытку теракта против российских журналистов в Берлине.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Мы всегда хотим, чтобы журналисты могли выполнять свою работу, не подвергаясь запугиваниям и угрозам любого рода. Ничто и нигде не оправдывает действия против работников СМИ», — цитирует её РИА Новости.

Ранее здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению, при осмотре территории в вентиляционной нише была найдена канистра с проводами. Прибывший наряд полиции эвакуировал жильцов, саперы обезвредили устройство.

Ноту в МИД ФРГ с требованием провести расследование попытки теракта против российских журналистов в Берлине направило посольство РФ в Германии. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства преступления.