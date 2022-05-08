Петропавловск-Камчатский, 8 мая, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у берегов Камчатки. Об этом 7 мая сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Yaelo Землетрясение

Подземные толчки зарегистрированы в 06:13 (21:13 мск) у восточного побережья полуострова Камчатка. Эпицентр землетрясения располагался в 214 км от села Никольское на острове Беринга (население около 700 человек). .

Очаг землетрясения залегал на глубине 82 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

По данным МЧС Камчатского края, в населённых пунктах региона сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.