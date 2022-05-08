Красноярск, 8 мая, 2022, 05:00 — ИА Регнум. На территории Красноярского края за минувшие сутки ликвидировано 33 пожара на площади 834,8 гектара. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 мая в региональном правительстве.

ГУ МЧС по Республике Крым Пожар

В тушении огня принимали участие 403 человека и 77 единиц техники. К авиапатрулированию, доставку сил и средств к местам происшествий привлекалось одно воздушное судно.

По ситуации на утро 8 мая, в регионе продолжает бушевать 21 лесной пожар на площади 957 гектаров в 19 муниципальных округах. Борьбу с огненной стихией ведут 384 человека и 80 единиц техники.

Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае находится под контролем. В регионе до особого распоряжения действует режим ЧС.