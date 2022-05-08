Берн, , 04:48 — REGNUM Цены на нефть вырастут в случае введения Евросоюзом эмбарго в отношении России. При этом Москва от этого только выиграет. Такого мнения придерживается обозреватель швейцарского издания 20 Minuten Марсель Урех.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам аналитика, введение нефтяного эмбарго пойдут на пользу российской экономике вопреки целям санкций. При этом внутри Евросоюза нет единства в этом вопросе: ряд стран выступает против запрета. Учесть следует и то, что Россия может найти покупателей за пределами Евросоюза — в Китае и Индии, к примеру.

Не лишним было бы сократить объём потребления и увеличить производство нефти в Европе, считает эксперт.

ИА REGNUM сообщало, что полное эмбарго на поставки российской нефти может быть введено Евросоюзом через девять месяцев. Об этом заявлял ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью итальянской газете «Мессаджеро».

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