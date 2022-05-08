Берн, 8 мая, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Цены на нефть вырастут в случае введения Евросоюзом эмбарго в отношении России. При этом Москва от этого только выиграет. Такого мнения придерживается обозреватель швейцарского издания 20 Minuten Марсель Урех.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам аналитика, введение нефтяного эмбарго пойдет на пользу российской экономике вопреки целям санкций. При этом внутри Евросоюза нет единства в этом вопросе: ряд стран выступает против запрета. Учесть следует и то, что Россия может найти покупателей за пределами Евросоюза — в Китае и Индии, к примеру.

Не лишним было бы сократить объём потребления и увеличить производство нефти в Европе, считает эксперт.

ИА REGNUM сообщало, что полное эмбарго на поставки российской нефти может быть введено Евросоюзом через девять месяцев. Об этом заявлял ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью итальянской газете «Мессаджеро».

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