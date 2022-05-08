Москва, , 04:50 — REGNUM Экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Швеции и Финляндии стоит вступить в состав военно-политического альянса сейчас, пока Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины, сообщает 8 мая РИА «Новости».

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«Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить именно сейчас, когда Путин занят где-то еще », — заявил Расмуссен в интервью телеканалу CNBC.

Процедура присоединения к НАТО может занять несколько месяцев, отметил бывший глава НАТО. В январе 2022 года Расмуссен утверждал, что Финляндия и Швеция смогут вступить в НАТО на следующий же день после подачи запроса.

Напомним, что Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в альянс на фоне российской военной операции на Украине.