Вашингтон, 8 мая, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Экс генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Швеции и Финляндии стоит вступить в состав военно-политического альянса сейчас, пока Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины, сообщает 8 мая РИА Новости.

Nato.int Андерс фог Расмуссен

«Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить именно сейчас, когда Путин занят где-то еще», — заявил Расмуссен в интервью телеканалу CNBC.

Процедура присоединения к НАТО может занять несколько месяцев, отметил бывший глава НАТО. В январе 2022 года Расмуссен утверждал, что Финляндия и Швеция смогут вступить в НАТО на следующий же день после подачи запроса.

Напомним, что Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в альянс на фоне российской военной операции на Украине.