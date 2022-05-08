Бали, Индонезия, , 04:09 — REGNUM Супруги-блогеры Алина и Андрей Фазлеевы могут быть депортированы властями индонезийского острова Бали после эротической фотосессии на 700-летнем баньяне в округе Танабан. Об этом 7 мая сообщает BFM TV.

Индонезия. Остров Бали Konstantinos Trovas

Женщина работает инструктором по йоге и ведёт блог в социальных сетях. Она сфотографировалась в обнажённом виде на дереве, которое является священным для местных индуистов и выложила снимок в интернет. После публикации снимка в полицию поступила жалоба от одного из местных жителей, который указал, что подобное обращение со святыней оскорбляет его чувства. Сотрудники полиции незамедлительно начали проверку.

Супруги извинились за свой поступок в соцсетях, затем «попросили прощения» у осквернённого ими дерева, затем извинились перед местным жителем, написавшим заявление. Однако сотрудники полиции передали материалы дела в миграционную службу.

Глава миграционного ведомства Бали Джамарули Манихурук заявил, что супруги-блогеры будут депортированы минимум на полгода за действия, нарушающие общественный порядок и за несоблюдение местных правил. Кроме того, Фазлеевы будут привлечены к процедуре очищения осквернённого ими баньяна.

Главу миграционного ведомства поддержал губернатор Бали Вайян Костер, который заявил, что подобного неуважения к местной культуре от туристов власти терпеть не будут. Служитель святилища при осквернённом супругами дереве пояснил, что Фазлеевы должны оплатить расходы на церемонию освящения и очищения баньяна, а также пообещал добиться ужесточения правил посещения святыни туристами.