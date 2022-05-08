Киев, 8 мая, 2022, 04:12 — ИА Регнум. В Евросоюзе нет единства по санкциям против России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 7 мая в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По мнению украинского лидера, Евросоюз должен занимать единую позицию в данном вопросе. Однако в данный момент разногласия существуют по ряду определённых санкций. Зеленский отметил только США и Великобританию, усиленно пытающихся оказать санкционное давление на Россию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия направила предложения по шестому пакету антироссийских санкций на рассмотрение Совета стран ЕС. В рамках шестого пакета антироссийских санкций в Еврокомиссии предлагают запретить трансляцию трём крупным российским вещателям, отключить от SWIFT три крупных банка, включая Сбербанк, а также постепенно полностью отказаться от нефти из России. Такие ограничения планируется ввести из-за проведения российской военной спецоперации на Украине.