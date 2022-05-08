Киев, 8 мая, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский решил, что главе Белого дома Джо Байдену важно посетить Киев. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По мнению украинского лидера, Байдена в украинском обществе якобы воспринимают как «президента крупнейшей демократической цивилизации», а потому его визит стал бы важным сигналом.

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ИА REGNUM сообщало, что ещё в апреле президент США Джо Байден заявил, что готов лично совершить визит в Киев. Однако поездка так и не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также в очередной раз заявила, что американская администрация пока не прорабатывает планы визита президента США на Украину.