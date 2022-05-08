Грозный, , 03:33 — REGNUM Большая часть города Попасная в Луганской Народной Республике (ЛНР) освобождена от киевских боевиков. Об этом в своём телеграм-канале 8 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Бойцы чеченских спецподразделений <…> взяли большую часть Попасной под контроль. Полностью зачищены главные улицы и центральные районы города. <…> После ряда неудачных попыток отбросить наступающие российские войска укронацисты по традиции заняли огневые точки в жилых районах. Данное «стратегическое» решение также не возымело должного эффекта», — написал он.

По словам Кадырова, существенная часть киевских боевиков была ликвидирована, оставшиеся — обращены в бегство.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что посёлок Нижнее в Луганской Народной Республике (ЛНР) освобождён от вооруженных украинских формирований.

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