Москва, , 04:49 — REGNUM Под Харьковом уничтожен украинский офицер, подполковник Юрий Савчин. Он командовал подразделением ПВО, вооруженным американскими ПЗРК «Stinger».

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Юрий Савчин принимал участие в карательной операции на Донбассе в 2014. После демобилизации принимал участие в рядах ЧВК в боевых действиях в Афганистане и охране морских перевозок в Южной Америке.

После начала специальной военной операции Юрий Савчин вернулся в состав ВСУ.

В марте Савчин принимал участие в боях под Малой Роганью, после которого военнослужащие украинской армии совместно с солдатами 226-го батальона территориальной обороны учинили жестокую расправу над российскими пленными, 7 мая он погиб, сообщает ИА «Anna News».