Москва, 8 мая, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Под Харьковом уничтожен украинский офицер, подполковник Юрий Савчин. Он командовал подразделением ПВО, вооруженным американскими ПЗРК Stinger.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Юрий Савчин принимал участие в карательной операции в Донбассе в 2014-м. После демобилизации принимал участие в рядах ЧВК в боевых действиях в Афганистане и охране морских перевозок в Южной Америке.

После начала специальной военной операции Юрий Савчин вернулся в состав ВСУ.

В марте Савчин принимал участие в боях под Малой Роганью, после чего военнослужащие украинской армии совместно с солдатами 226-го батальона территориальной обороны учинили жестокую расправу над российскими пленными, 7 мая он погиб, сообщает ИА Anna News.