Гавана, 8 мая, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Помощь родственникам погибших и пострадавших при взрыве оказывает руководство гаванского отеля Saratoga, в котором произошла трагедия. Об этом 7 мая сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда в беседе с ТАСС.

ИА REGNUM Куба

Министр туризма уточнил, что отель Saratoga принадлежит сети «Гавиота», руководство которой в первые же минуты после произошедшего вышло на связь с родственниками пострадавших и погибших при взрыве. Всем была оказана необходимая помощь.

Также Гарсиа Гранда пояснил, что здание отеля и прилегающие к нему строения будут восстановлены.

Напомним, взрыв в отеле, расположенном в центре кубинской столицы Гаваны, произошёл, по предварительным данным, в результате утечки газа при заполнении резервуаров, расположенных на территории гостиницы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами взрыва в отеле Saratoga стали как минимум 32 человека, ещё 19 человек числятся пропавшими без вести. В больницах Гаваны находятся 45 пострадавших, из них девять — в критическом состоянии.