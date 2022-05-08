Тюмень, 8 мая, 2022, 03:09 — ИА Регнум. В Тюменской области в канун Дня Победы продолжается традиция выездных концертов во дворах. Об этом сообщает директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Tyumen-city.ru День Победы в Тюмени

Планируется дать концерты агитбригад в 60 тюменских дворах. Всего в планах провести ко Дню Победы 500 праздничных мероприятий. Финальным аккордом праздника станет яркий фейерверк 9 мая в 22:00 (20:00 мск).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, только в Тюмени 9 мая будут работать 14 концертных площадок, где прозвучат песни военных лет. Зрителей накормят солдатской кашей, угостят чаем и печеньем.