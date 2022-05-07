Москва, 8 мая, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Российские туроператоры получат компенсации за вывоз российских туристов из-за рубежа. Соответствующее распоряжение дало правительство РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Выделить Ростуризму в 2022 году для предоставления субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат <…> бюджетные ассигнования в размере до 6 000 000 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что к таким затратам относятся убытки, связанные с ограничениями, вызванными недружественными действиями отдельных иностранных государств и территорий в отношении России. Субсидии предоставляются на мероприятия по обеспечению вывоза не менее 50 тыс. туристов, находящихся в соответствии с приобретёнными туристическими путёвками за рубежом.

Ростуризму поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных бюджетных средств с представлением доклада до 8 февраля 2023 года.