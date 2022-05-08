Москва, , 04:13 — REGNUM Великобритания выделит дополнительный пакет финансовой помощи Украине размером в 1,3 миллиарда фунтов, заявил 7 мая министр финансов Британии Риши Сунак.

Борис Джонсон mattbuck

«Мы непоколебимы в нашей поддержке народа Украины, и эти дополнительные 1,3 миллиарда фунтов гарантируют, что мы продолжим оказывать необходимую военную и оперативную помощь, которая им нужна», — заявил министр.

Сунак добавил, что королевство оказывает экономическую, гуманитарную и оборонную помощь Украине с целью «положить конец конфликту».

Необходимые средства будут выделены из резервов Британии.

Заявленный пакет помощи Украине включает в себя объявленную ранее премьер-министром Британии Борисом Джонсоном военную помощь на 300 миллионов фунтов. На эту сумму предполагается закупить оборудование для радиоэлектронной борьбы, радиолокационную систему противодействия батареям, оборудование для подавления помех GPS и тысячи приборов ночного видения.

Также министерство обороны Великобритании заявило, что вскорости сможет поставить Украине высокотехнологичные ракеты.