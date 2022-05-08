Мариуполь, ДНР, , 02:30 — REGNUM Гражданин Хорватии, воевавший в рядах Вооружённых сил Украины, признался, что его подразделение получило от командования не выпускать мирных жителей из Мариуполя. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Осколок снаряда на улице Мариуполя Никита Третьяков © ИА REGNUM

Уроженец Загреба также подробно рассказал, как занимали позиции на территории металлургического комбината имени Ильича. Вместе с ним в подразделении были ещё иностранцы — три гражданина Великобритании, которые дезертировали.

«Я решил сдаться в плен, потому что не хотел никого убивать», — говорит он.

ИА REGNUM сообщало, что российские военные задержали в Мариуполе гражданина Хорватии. Эту информацию подтвердили в МИД Хорватии. По предварительным данным, он пытался вместе с несколькими украинскими «бойцами» покинуть город.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хорватии подтвердили задержание гражданина страны в Мариуполе