Мариуполь, ДНР, 8 мая, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Гражданин Хорватии, воевавший в рядах Вооружённых сил Украины, признался, что его подразделение получило от командования приказ не выпускать мирных жителей из Мариуполя. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда на улице Мариуполя

Уроженец Загреба также подробно рассказал, как занимали позиции на территории металлургического комбината имени Ильича. Вместе с ним в подразделении были ещё иностранцы — три гражданина Великобритании, которые дезертировали.

«Я решил сдаться в плен, потому что не хотел никого убивать», — говорит он.

ИА REGNUM сообщало, что российские военные задержали в Мариуполе гражданина Хорватии. Эту информацию подтвердили в МИД Хорватии. По предварительным данным, он пытался вместе с несколькими украинскими «бойцами» покинуть город.