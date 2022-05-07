Хорватский наёмник по приказу ВСУ удерживал людей в Мариуполе
Мариуполь, ДНР, 8 мая, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Гражданин Хорватии, воевавший в рядах Вооружённых сил Украины, признался, что его подразделение получило от командования приказ не выпускать мирных жителей из Мариуполя. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).
Уроженец Загреба также подробно рассказал, как занимали позиции на территории металлургического комбината имени Ильича. Вместе с ним в подразделении были ещё иностранцы — три гражданина Великобритании, которые дезертировали.
«Я решил сдаться в плен, потому что не хотел никого убивать», — говорит он.
ИА REGNUM сообщало, что российские военные задержали в Мариуполе гражданина Хорватии. Эту информацию подтвердили в МИД Хорватии. По предварительным данным, он пытался вместе с несколькими украинскими «бойцами» покинуть город.