Москва, , 02:44 — REGNUM Банк Эстонии выпустит монету номиналом 2 евро, посвященную Украине. Впервые на эстонской монете будет нанесена надпись на иностранном языке — «Слава Украине» (лозунг украинских нацистов и гитлеровских пособников времен Великой отечественной войны). Планируется выпустить 2 млн. монет с таким дизайном, в оборот монета поступит к концу 2022 год.

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«Мы хотели, чтобы монета, посвященная Украине и свободе, появилась как можно быстрее и чтобы дизайн разработал кто-то из украинцев. Молодые украинские студенты, профессор Ивар Сакк и Эстонская академия искусств помогли нам реализовать этот замысел», — пояснил руководитель Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Выпустить аналогичные монеты планируют также центральные банки Литвы и Латвии.