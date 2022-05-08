Киев, , 02:08 — REGNUM Боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, обвинил посла Украины в Германии Андрея Мельника в «излишнем красноречии» и «недипломатичности».

Тонущая Украина Никита Устинов © ИА REGNUM

По мнению Кличко, сейчас не время для эмоций, и ФРГ является стратегическим партнёром Киева. Боксёр также призвал президента Украины Владимира Зеленского сгладить все разногласия и наладить хорошие отношения с Берлином.

ИА REGNUM сообщало, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Так Мельник отреагировал на слова Шольца о том, что он не поедет в Киев после того, как там отказались принять федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

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