Киев, 8 мая, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко обвинил посла Украины в Германии Андрея Мельника в «излишнем красноречии» и «недипломатичности».

Никита Устинов ИА REGNUM Тонущая Украина

По мнению Кличко, сейчас не время для эмоций, и ФРГ является стратегическим партнёром Киева. Боксёр также призвал президента Украины Владимира Зеленского сгладить все разногласия и наладить хорошие отношения с Берлином.

ИА REGNUM сообщало, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Так Мельник отреагировал на слова Шольца о том, что он не поедет в Киев после того, как там отказались принять федерального президента Франк-Вальтера Штайнмайера.