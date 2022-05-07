Тюмень, 8 мая, 2022, 01:59 — ИА Регнум. В Тюменской области на сегодняшний день заключено более 24 тысяч договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 87 млрд рублей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Новостройки

В регионе 62 застройщика строят 167 жилищных объектов с привлечением денег дольщиков. Общая площадь долевого строительства — 2,26 млн кв. м. Строительство 90% от жилых площадей осуществляется с привлечением проектного банковского финансирования с использованием счетов эскроу.

По сведениям правительства Тюменской области, ежемесячно в регионе заключается 1300-1500 сделок по продаже квартир в новостройках. На 1 апреля 2022 года объём предложений на первичном рынке жилья составил 15,6 тыс. квартир. Это на 61% больше, чем на 1 января 2021 года, когда предлагались 9,7 тыс. квартир.