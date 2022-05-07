Москва, 8 мая, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Запасов природного газа в Турции хватит лишь для удовлетворения спроса в самой стране. Заменить Россию на мировом рынке голубого топлива шансов практически нет. Такого мнения придерживается заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Об этом пишет издание Lenta. ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Эксперт считает, что 540 млрд кубов природного газа в Чёрном море практически мизерно в мировом масштабе.

«У нас в стране в год добывается примерно такое количество газа. И это не покроет никаких мировых потребностей. Может лишь потребности Турции как-то покрывать», — отметил Рыков.

Вызывает вопросы и оценка запасов газа.

«Динамику оценок, которые приводятся в отношении этих запасов, можно показать так: при открытии этих газовых месторождений в 2020 году утверждалось, что там 405 млрд кубометров газа. Развязочное бурение, которое потом происходило, показало, что объём залежей составляет 135 млрд кубических метров. Это характер всего процесса — чем больше вы смотрите, тем чаще эти оценки варьируются. Более определённо можно будет сказать, когда начнётся добыча», — подчеркнул Рыков.

Кроме того, для установления экономически рентабельных (доказанных) запасов требуется время.

ИА REGNUM сообщало, что запасы природного голубого топлива в Чёрном море оцениваются в 540 млрд кубов. Об этом заявил замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым. По его словам, этих запасов для покрытия мировой потребности в голубом топливе хватит на 45 лет.