Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Давление на власти Тайваня оказывает администрация президента США Джозефа Байдена, вынуждая заказать оружие, потенциально подходящее для конфронтации с Китаем. Такое заявление 7 мая сделала газета The New York Times (NYT).

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как уточняет издание, давление усилилось после начала российской спецоперации на Украине. Вашингтон постоянно проводит оценку готовности острова к обороне и начал «накачку» Тайваня вооружением, которое потенциально сможет помочь нанести «ответный удар».

Хотя чиновники, занимающие ключевые должности в администрации Тайваня, поддерживают действия США, ряд должностных лиц из оборонного ведомства острова пытаются оказывать сопротивление. В ответ Вашингтон блокирует поставки вооружений, которые, по мнению Белого дома, не являются необходимостью для обороны Тайваня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД Китая призвали США не вмешиваться во внутренние дела Китая, так как Тайвань является неотделимой частью КНР.

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