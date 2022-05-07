Тюменские сельчане обнаружили на берегу реки трупы коров
Ярковский район, Тюменская область, 8 мая, 2022, 01:41 — ИА Регнум. В Тюменской области организована проверка сведений о брошенных трупах животных на берегу реки Тобол в селе Бачелино Ярковского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Цитата из м/ф «Корова». реж Александр Петров. 1989. СССР
Жалко животное
Жуткие фотографии появились в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Местные жители возмущены и валяющимися гниющими трупами коров, и невыносимым запахом, который разносится на километры.
Проведение проверки поручено прокурору Ярковского района.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года был оштрафован предприниматель, нарушивший правила кремации биологических отходов.