Будапешт, 8 мая, 2022, 01:48 — ИА Регнум. В Венгрии состоялась церемония возложения венков и цветов на воинском мемориале в городе Секешфехервар, где похоронено более четырех тысяч советских солдат, сообщает РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

«На мемориале покоится 4262 советских воина, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе событий 1956 года, а также при несении службы в Южной Группе Войск СССР. На 8 секторах мемориала расположены индивидуальные и братские могилы советских воинов. Ремонт выполнен российской стороной в 2012 году», — сообщили сотрудники посольства.

В церемонии приняли участие посол России Евгений Станиславов, посол Белоруссии Владимир Улахович, а также российский военный атташе.