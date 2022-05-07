Ханты-Мансийск, 8 мая, 2022, 01:25 — ИА Регнум. В Югре родители-студенты смогут получить компенсацию затрат на услуги по присмотру и уходу за ребёнком в образовательных учреждениях. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Pixabay.com В детском саду

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что правительство региона готово поддержать семьи с детьми, в которых единственный родитель или оба родителя — студенты, очно обучающиеся в ХМАО по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования.

«Документом с 1 сентября 2022 года устанавливается право на компенсационные выплаты фактически понесенных затрат на родительскую плату за присмотр и уход за ребенком, детьми», — отметила глава региона.

Отмечается, что соответствующие изменения в региональный закон ещё предстоит согласовать с парламентариями думы ХМАО.