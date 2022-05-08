Москва, , 01:03 — REGNUM Фирменный приём Вашингтона — пытаться обвинить других в том, в чем сами погрязли с головой. Так глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, обвинившего Россию в «попытке исказить историю».

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

«США планомерно пытались замалчивать решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии. Украинская и американская делегации из года в год голосовали в ООН против резолюции с осуждением героизации нацизма. При этом фактически поощрялись русофобы в Прибалтике и Восточной Европы, где проводились марши пособников нацистов, вводились запреты георгиевских лент и лилась ложь о «советской оккупации», — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что Россия всегда стояла и будет стоять на страже исторической правды.

«Именно мы — наследники победителей фашизма. Именно мы боремся с проявлениями неонацизма в сегодняшние дни. США же остаются во главе империи лжи. Со всеми вытекающими последствиями», — отметил Слуцкий.

ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия «пытается исказить историю в попытке оправдать» проведение специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе.

Читайте ранее в этом сюжете: Блинкен обвинил Россию в искажении истории