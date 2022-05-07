Красноярск, 8 мая, 2022, 00:41 — ИА Регнум. В Красноярском крае продолжается борьба с многочисленными пожарами. Все возгорания удалось локализовать.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В Красноярском крае пожарная обстановка стабилизировалась. Все пожары локализованы», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службе МЧС России.

Огнеборцы продолжают тушить пожары в 13 муниципальных районах Красноярского края. Известно, что огненная стихия повредила десятки жилых домов. После ликвидации пожаров комиссии приступят к работе по оценке нанесённого ущерба и состояния домов.

Борьбу с пожарами ведут 814 человек, задействовано 294 единицы техники.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил красноярским властям принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших и тем, кто потерял жилье в результате пожаров.

ИА REGNUM сообщало, что на территории Красноярского края объявлен режим ЧС из-за пожаров. Электроэнергия отключена в целях безопасности в части территорий края, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения. Борьба с пожарами идёт при помощи наземных средств, так как использование авиации невозможно из-за погодных условий.