Москва, , 00:33 — REGNUM Возможность проведения испытаний вакцины от коронавируса «Конвасэл» на лицах старше 60 лет рассматривает в 2022 году Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России. Об этом 7 мая сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова в беседе с ТАСС.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Вакцина «Конвасэл» была разработана Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и получила 18 марта регистрацию Минздрава России. Промышленное производство препарата стартовало 5 апреля. Вакцина представляет собой эмульсию для введения внутримышечно, при этом отмечается, что препарат хорошо переносится человеком и не вызывает аллергии.

Как уточнила Скворцова, ФМБА России рассматривает возможность клинического исследования вакцины «Конвасэл» в 2022 году среди группы пациентов старше 60 лет. Отмечается, что будет учтён опыт проведения подобных исследований и результаты успешных клинических и доклинических исследований.

По словам Скворцовой, мощности Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток позволяют производить до 2 млн доз вакцин в месяц. Препарат подходит и для ревакцинации после прививки вакцинами «Спутник V», «Ковивак» и «Эпиваккорона».

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