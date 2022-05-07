Вашингтон, 8 мая, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Энтузиаст разрабатывает модификацию, которая будет представлять собой кроссовер классических шутеров студии id Software DOOM и Quake. Об этом 8 мая сообщает портал PC GamesN.

компания Bethesda Softworks Логотип игры Quake

Разработчик Wrath: Aeon of Ruin, известный в Сети под ником Nahuel, и моддер (создатель модификаций к видеоиграм) Drugod, подтвердили, что работают над проектом, который будет похож на игру BlooM (кроссовер DOOM и Blood). Они рассказали, что планируют «объединить врагов и карты, перенести (в Quake — ИА REGNUM) весь бестиарий DOOM 1 и 2», а также создать новую карту на основе map01 из Doom II и E1M1 из Quake. Drugod опубликовал в Сети видео, в котором показал, что собой будет представлять игра.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в классическую DOOM добавили поддержку технологий RTX (трассировка лучей) и DLSS от компании Nvidia. Разработчик Sultim_t выложил модификацию игры The new PRBoom+RT engine на портал GitHub.