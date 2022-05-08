Берлин, , 00:06 — REGNUM Энергетический сектор Германии находится под угрозой, что может привести к волне банкротств по всей стране. Такое мнение в интервью газете Handelsblatt высказал председатель правления немецкого банка Commerzbank Манфред Кноф: «энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция».

По словам Кнофа, его банк старается помочь корпоративным клиентам в таких вопросах, как рост цен на сырье и трудности в цепочках поставок. «Но мы также не должны обманывать себя: количество неплатежеспособности на наших рынках, вероятно, увеличится», — говорит он.

Германия присоединилась к западным санкциям после начала российской спецоперации на Украине, в результате чего в стране начался рост инфляции и цен на энергоносители. В основном санкции затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но в последнее время в Европе требуют как можно быстрее снижать зависимость от энергоносителей из России.

В качестве ответной меры российское руководство перевело расчёты за газ с недружественными странами на рубли.