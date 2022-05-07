Вашингтон, 7 мая, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Программистам из NiceHash удалось снять блокировку на видеокартах Nvidia GeForce RTX 30 LHR, которая не позволяла полноценно использовать устройства в майнинге. Об этом 7 мая сообщает портал Wccftech.

Видеокарты

Организация опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что её ПО QuickMiner позволяет полностью снять ограничение GeForce RTX 30 LHR и на 100% использовать эти видеокарты в майнинге Ethereum. Отметим, что ранее программы NBMiner и QuickMiner позволяли использовать серию Nvidia RTX 30 на 70% или 80% мощности при майнинге этой криптовалюты.

Напомним, о том, что видеокарты GeForce RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 Ti получат ограничитель майнинга криптовалюты Ethereum компания Nvidia сообщила в мае 2021 года. Производитель начал выпускать новые версии этих устройств под меткой LHR (Lite Hash Rate).