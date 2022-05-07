Москва, 7 мая, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Расследовать факт осквернения памятника советским солдатам в парке Раади в эстонском городе Тарту поручил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом 7 мая сообщается на сайте ведомства.

Эмблема СК РФ

«Председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК РФ расследовать этот факт в рамках уголовного дела», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, неизвестные осквернили памятник советским солдатам в эстонском городе Тарту 7 мая.

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