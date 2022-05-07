Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Журналист и инсайдер Джефф Грабб раскрыл подробности о недавно анонсированном Microsoft проекте Xbox Everywhere, в рамках которого компания хочет приобщить как можно больше людей к сервису Xbox Cloud Gaming. Об этом 7 мая сообщает портал Wccftech.

Xbox Series X Иван Шилов ©ИА REGNUM

По имеющейся у Грабба информации, Xbox совместно с Samsung разрабатывает приложение для телевизоров южнокорейского производителя, которое позволит вести потоковую передачу видео. Издание отмечает, что, возможно, поскольку Samsung является крупнейшим производителей телевизоров в мире, этот проект позволит Microsoft «навязать» сотрудничество Sony. Автор статьи также обратил внимание, что Microsoft становится «полностью одержима», когда дело доходит до облачных сервисов, таким образом, Xbox становится в первую очередь облачной платформой.

Ранее эксперты отметили, что в рамках инициативы Xbox Everywhere Microsoft хочет отделить сервис Cloud Gaming от Game Pass, по их мнению, компания в итоге хочет максимально нарастить аудиторию Cloud Gaming. В качестве первого шага по реализации плана Xbox предоставила геймерам, не имеющим подписку Game Pass, возможность играть в «королевскую битву» Fortnite через облачную платформу.

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