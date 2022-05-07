Москва, , 23:47 — REGNUM Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Бухару, вернулся в аэропорт «Внуково» по технической причине. Об этом РИА Новости сообщил представитель авиакомпании «Азимут».

Самолёт Svopi.ru

«Самолет авиакомпании «Азимут», выполняющий рейс А49 063 Внуково — Бухара, вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — сказал собеседник агентства.

На борту самолёта находились 100 пассажиров: «Самолет благополучно совершил посадку в 22:21 мск во Внуково».

Представитель «Азимута» уточнил, что пассажирам самолёта предоставят услуги согласно федеральным авиационным правилам, в том числе горячее питание.