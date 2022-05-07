Москва, 7 мая, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Американцам вряд ли удастся «замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих» и передаче Украине разведывательных данных о позициях российских войск и объектов. Об этом в своём телеграм-канале написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Поздно пить боржоми, мистер Бернс. Мы с Вами хорошо знакомы, встречались в Спасо-хаус (Спасопесковский пер., 10, Москва, 119 002). Помните, надеюсь? Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных, в том числе космических сервисов связи и наблюдения, которые осуществлялись орбитальными группировками Соединенных Штатов, включая Старлинк, и Евросоюза», — написал Рогозин, заочно обращаясь к директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу.

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон тайно передаёт Киеву разведданные по российским войскам.