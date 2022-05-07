* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 23:39 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утром, 7 мая, отбили у сил Фронта сопротивления Афганистана здания администраций уездов Дара и Абшар. Об этом сообщает «8 Собх» со ссылкой на источники в провинции Панджшер.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

По данным источников, в настоящее время в некоторых частях уездов Абшар и Дара происходят ожесточенные бои между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники в уезде Абшар сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы взяли в заложники нескольких старейшин. Согласно их данным, старейшины находятся в одной из мечетей.

Напомним, ранее уезды Дара и Абшар были захвачены силами Фронта сопротивления.

Данные о потерях пока не сообщаются.

Талибы* — члены организации, деятельность которой запрещена в РФ.