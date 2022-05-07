Вашингтон, 7 мая 2022, 23:39 — REGNUM Мнение президента РФ Владимира Путина не будет сдерживающим фактором для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Financial Times, заявил глава ЦРУ Уильям Бёрнс.

Уильям Бернс
Уильям Бернс
(сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State

«Нам следует серьезно относиться к тем вопросам, которые [президент РФ Владимир Путин] поднимает, однако ничто из этого не будет сдерживающим фактором в случае, если Финляндия и Швеция будут двигаться по пути вступления в НАТО, а альянс примет решение о своем расширении», — сказал Бёрнс.

По его словам, решение о возможном вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс остается за этими странами и непосредственными государствами-участниками НАТО.