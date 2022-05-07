Вашингтон, 7 мая, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Мнение президента РФ Владимира Путина не будет сдерживающим фактором для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Financial Times, заявил глава ЦРУ Уильям Бёрнс.

(сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State Уильям Бернс

«Нам следует серьезно относиться к тем вопросам, которые [президент РФ Владимир Путин] поднимает, однако ничто из этого не будет сдерживающим фактором в случае, если Финляндия и Швеция будут двигаться по пути вступления в НАТО, а альянс примет решение о своем расширении», — сказал Бёрнс.

По его словам, решение о возможном вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс остается за этими странами и непосредственными государствами-участниками НАТО.